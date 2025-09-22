Menu Rechercher
Des centaines d’ultras du PSG attendus devant la cérémonie du Ballon d’Or

PSG supporters @Maxppp

La reprogrammation du Classique entre l’OM et le PSG ce lundi soir, en simultané avec la cérémonie du Ballon d’Or, oblige forcément à quelques adaptations. Ainsi, selon des informations de RMC Sport, les ultras parisiens prévoient de se retrouver devant le théâtre du Châtelet, où se tient la remise du prestigieux trophée, après avoir visionné la rencontre ensemble. Ils pourraient être plusieurs centaines sur place, alors que les supporters parisiens sont interdits de déplacement au Vélodrome pour des raisons de sécurité.

Plusieurs éléments du club de la capitale pourraient être récompensés pendant la cérémonie. En plus d’Ousmane Dembélé, principal favori pour remporter le Ballon d’Or, Luis Enrique pourrait être élu entraîneur de la saison, tandis que Joao Neves et Désiré Doué sont nommés pour le trophée Kopa, qui récompense le meilleur jeune joueur.

