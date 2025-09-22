Ligue 1
OM-PSG : la stat complètement folle de Marquinhos
1 min.
@Maxppp
Ce soir, l’Olympique de Marseille a réussi, pour la première fois après 12 défaites de rang, à battre le Paris Saint-Germain au Vélodrome (1-0). Un succès précieux pour les hommes de Roberto De Zerbi qui reviennent à trois points des Parisiens au classement.
Stats Foot @Statsdufoot – 21:56
Marquinhos s'est incliné contre l'@OM_Officiel pour la 1ère fois de sa carrière en @Ligue1 en 20 affrontements. #OMPSGVoir sur X
Mais ce match, c’est aussi une statistique incroyable concernant Marquinhos. Arrivé au PSG en 2013, le défenseur brésilien vient de perdre pour la première fois face aux Olympiens en douze ans. Comme quoi, il y a toujours une fin à tout.
