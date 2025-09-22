Menu Rechercher
Commenter 7
OM : Nayef Aguerd a battu un record vieux de 46 ans

Marseille 1-0 PSG

Nayef Aguerd a inscrit le but le plus rapide de l’histoire récente de l’OM face au PSG en compétition officielle, à la 5e minute du Classique. Cette réalisation rappelle un exploit similaire de Marc Berdoll, qui avait ouvert le score dès la 2e minute le 7 avril 1979.

Ce but précoce a donné le ton de la rencontre et mis l’OM dans une position favorable dès les premières minutes, avant que les Phocéens ne parviennent à conserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Voir tous les commentaires (7)
