Ballon d’Or 2025 : le PSG est élu équipe masculine de l’année

Par Valentin Feuillette
Luis Enrique, entraîneur du PSG. @Maxppp

Lors de la cérémonie du Ballon d’Or lundi soir, le Paris Saint-Germain a été désigné meilleur club masculin de l’année, devançant le FC Barcelone, Botafogo, Chelsea et Liverpool.

Ballon d'Or
Paris-SG is the Men Club of The Year!

Congrats @PSG_inside 💙❤️

#clubdelannée #ballondor
Cette distinction récompense la saison exceptionnelle du PSG, marquée par un record historique avec cinq trophées remportés, dont la première Ligue des Champions de l’histoire du club. Entre succès en Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, finale perdue de la Coupe du monde des clubs, Supercoupe d’Europe remportée et performance européenne, le club parisien a signé une année sportive mémorable, confirmant son statut parmi les plus grands clubs du monde.

