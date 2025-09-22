PSG : les regrets d’Illia Zabarnyi après la défaite contre l’OM

Illia Zabarnyi est revenu sur la défaite du PSG face à l’OM ce lundi soir, soulignant la difficulté de ce Classique reprogrammé. Selon le défenseur ukrainien, le match a été compliqué et chaque équipe a dû faire face à des conditions intenses, tant sur le plan physique que psychologique. « C’est le football. Tout peut arriver », a-t-il déclaré, rappelant que malgré tous les efforts, le résultat n’était jamais garanti.

La suite après cette publicité

Zabarnyi a également reconnu que le PSG aurait pu mieux faire sur certaines phases de jeu et espérait un meilleur rendement collectif. « C’est le foot, tout peut arriver. Le match a été difficile, on aurait dû gagner je pense. Je ne dis pas qu’on a mal joué. On a contrôlé le match, on aurait pu faire mieux mais c’est le football », a-t-il ajouté au micro de Ligue 1+, exprimant à la fois la frustration des joueurs parisiens et leur détermination à tirer les leçons de ce Clasique très disputé.