Ballon d’Or : Ousmane Dembélé imite George Weah

En remportant le Ballon d’Or lundi soir, Ousmane Dembélé, attaquant du Paris Saint-Germain, est devenu le sixième Français à décrocher la prestigieuse récompense décernée par France Football. Par ailleurs, l’ancien Rennais est également le premier joueur à être sacré dès sa première nomination depuis George Weah, en 1995.

Une statistique qui illustre parfaitement l’ascension éclair d’Ousmane Dembélé. Repositionné dans l’axe par Luis Enrique, le joueur de 28 ans est devenu un élément offensif indispensable de l’attaque parisienne, avec des statistiques impressionnantes (53 matchs, 35 buts, 16 passes décisives) et un impact défensif non négligeable.