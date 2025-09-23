Ballon d’Or 2025 : la première réaction de Lamine Yamal

Ce n’est peut-être que partie remise pour Lamine Yamal. Le prodige du FC Barcelone a remporté le trophée Kopa récompensant le meilleur jeune de la saison, pour la deuxième année consécutive, et a terminé deuxième du classement final du Ballon d’Or derrière Ousmane Dembélé.

La suite après cette publicité

Si son père estime qu’il s’agit d’une injustice, le joueur de 18 ans s’est, lui, montré fair-play et a félicité le lauréat du 69e Ballon d’Or France Football sur sa page Instagram. « Le plan de Dieu est parfait, il faut grimper pour atteindre le sommet. Je suis heureux pour les deux trophées Kopa et je félicite Ousmane Dembélé pour cette récompense et cette excellente saison », a écrit le joueur du Barça.