OM : Nayef Aguerd remercie Roberto De Zerbi après le succès face au PSG
Nayef Aguerd est revenu sur son intégration à l’OM et sur le déroulement du Classique face au PSG. Le défenseur marocain a salué l’accueil du club et la facilité avec laquelle il s’est adapté : « Je voulais remercier le club pour faciliter l’adaptation. J’ai l’impression d’être là depuis 1 an. On va continuer à travailler. On a un match important contre l’Ajax. C’est aussi la réussite du staff technique.»
Aguerd est également revenu sur sa contribution offensive et l’effort collectif déployé lors de cette rencontre : « Ce n’est mon boulot de marquer mais si j’ai l’occasion, je ne vais pas m’en priver. Les buts qu’on a vu, ce sont des buts qu’on a travaillé. Avec ma taille, on a des joueurs dangereux. On profite de nos armes et de nos qualités. Ce n’était pas un match facile. Ce n’était pas un match facile, c’est une équipe qui joue très bien, qui presse et met de l’intensité. Le coach (Roberto De Zerbi) a su comment les stopper et nous on a fait le travail sur le terrain. Il fallait se sacrifier, faire beaucoup de courses. »
