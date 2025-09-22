Menu Rechercher
Commenter 43
Ligue 1

PSG : Luis Enrique n’a pas les mots après la défaite face à l’OM

Par Valentin Feuillette
1 min.
Luis Enrique sur le banc du PSG face à l'Atalanta @Maxppp
Marseille 1-0 PSG

Luis Enrique est revenu sur la défaite du PSG face à l’OM, reconnaissant la difficulté du match et la qualité de la prestation de son équipe. Selon l’entraîneur espagnol, malgré le résultat, les Parisiens ont montré de belles choses sur le terrain : « Je pense nous ne sommes habitués à perdre mais aujourd’hui, on a fait un bon match. Cela a été difficile. On aurait mérité un peu plus. Je dois analyser le match pour savoir. On a fait des choses bien. On a eu une chance pour marquer. Mais c’est le football. »

La suite après cette publicité

L’Espagnol a également tenu à saluer la force de l’OM tout en insistant sur la nécessité de continuer à travailler : « Après une défaite dans un Classique, c’est difficile de trouver les mots mais cette équipe est championne. Il faut travailler et continuer à préparer le prochain match. » Ses propos reflètent la déception du PSG tout en soulignant le respect pour l’adversaire et la volonté de rebondir rapidement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (43)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier