PSG : Luis Enrique n’a pas les mots après la défaite face à l’OM

Luis Enrique est revenu sur la défaite du PSG face à l’OM, reconnaissant la difficulté du match et la qualité de la prestation de son équipe. Selon l’entraîneur espagnol, malgré le résultat, les Parisiens ont montré de belles choses sur le terrain : « Je pense nous ne sommes habitués à perdre mais aujourd’hui, on a fait un bon match. Cela a été difficile. On aurait mérité un peu plus. Je dois analyser le match pour savoir. On a fait des choses bien. On a eu une chance pour marquer. Mais c’est le football. »

L’Espagnol a également tenu à saluer la force de l’OM tout en insistant sur la nécessité de continuer à travailler : « Après une défaite dans un Classique, c’est difficile de trouver les mots mais cette équipe est championne. Il faut travailler et continuer à préparer le prochain match. » Ses propos reflètent la déception du PSG tout en soulignant le respect pour l’adversaire et la volonté de rebondir rapidement.