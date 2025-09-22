Ballon d’Or 2025 en direct : une première grosse surprise pour le top 10

À quelques minutes du coup d’envoi du Classique reprogrammé au Vélodrome, la question du Ballon d’Or reste dans tous les esprits du côté du PSG. Selon RMC Sport, Les joueurs parisiens ont prévu de suivre la fin de la cérémonie sur leurs téléphones et tablettes, dans le vestiaire ou dans le bus du retour vers l’aéroport. Tout dépendra du scénario du match face à l’OM, de son déroulement et de l’heure exacte à laquelle sera dévoilé le nom du lauréat du Ballon d’Or. Cette organisation improvisée illustre bien la situation inédite que vivent les Parisiens ce lundi soir.