Ballon d’Or 2025 en direct : une première grosse surprise pour le top 10
Ce soir, place à la 69e cérémonie du Ballon d’Or. Suivez en temps réels le déroulé de cette soirée XXL qui couronnera Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal
Les stars du Barça sur le tapis rouge
La cérémonie du Ballon d’Or 2025 va débuter dans 30 minutes. La délégation du FC Barcelone, et toutes ses stars féminines et masculines, vient de fouler le tapis rouge.
John Textor dévoile son favori pour le Ballon d’Or
Présent à Paris pour assister à la cérémonie du Ballon d’Or en tant que représentant de Botafogo, John Textor a dévoilé son favori pour le Ballon d’Or. «Dembélé, je suis sûr».
Les joueurs du PSG suivront le Ballon d’or sur leurs téléphones
À quelques minutes du coup d’envoi du Classique reprogrammé au Vélodrome, la question du Ballon d’Or reste dans tous les esprits du côté du PSG. Selon RMC Sport, Les joueurs parisiens ont prévu de suivre la fin de la cérémonie sur leurs téléphones et tablettes, dans le vestiaire ou dans le bus du retour vers l’aéroport. Tout dépendra du scénario du match face à l’OM, de son déroulement et de l’heure exacte à laquelle sera dévoilé le nom du lauréat du Ballon d’Or. Cette organisation improvisée illustre bien la situation inédite que vivent les Parisiens ce lundi soir.
Le PSG égale un record
On n’en connaît pas l’ordre exact, mais l’identité des joueurs présents dans le top 10 du classement du Ballon d’Or est connue. Sacré champion d’Europe, le Paris Saint-Germain est arrivé à placer cinq joueurs. Gianluigi Donnarumma, Ousmane Dembélé, Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont en effet certains de figurer dans le top 10. Ce qui permet au PSG d’égaler le record du Bayern Munich version 2014. le club bavarois avait placé autant de joueurs même si Cristiano Ronaldo avait remporté le Graal.
Le classement de la 15e à la 11e place
Le top 10 approche. En attendant, voici le classement de la 15e à la 11e place. Serial buteur du Sporting Portugal transféré à Arsenal pour plus de 70 M€, Viktor Gyökeres est 15e. Homme du match de la dernière finale de Ligue des Champions, Désiré Doué se classe 14e. À la 13e place, on retrouve le serial buteur du Bayern Munich Harry Kane (41 buts). Arrivé au PSG l’hiver dernier, Khvicha Kvaratskhelia pointe au 12e rang. Enfin, la 11e place est pour Pedri. Une grosse surprise, puisque le joueur du FC Barcelone, considéré comme le maître de l’entrejeu blaugrana, est devancé par un Cole Palmer assuré d’être dans le top 10.
Khvicha Kvaratskhelia aux portes au top 10
Arrivé au PSG l’hiver dernier, Khvicha Kvaratskhelia pointe au 12e rang.
