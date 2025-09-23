Liverpool : Florian Wirtz se livre sur ses débuts cauchemardesques

150 millions d’euros. Voilà le montant déboursé par Liverpool pour recruter Florian Wirtz cet été. Un chiffre mirobolant qui plaçait énormément d’attentes sur l’attaquant allemand. Débusqué après des années légendaires avec le Bayer Leverkusen et le premier titre de l’histoire en Bundesliga glané en 2024, Wirtz sortait d’une saison à 16 buts et 15 passes décisives en 45 matches l’an dernier. Un bilan incroyable qui a forcément attisé de nombreuses convoitises après cette année de la confirmation. Pisté par le Bayern Munich et Manchester City, le milieu offensif de 22 ans était également observé par Liverpool. Un club qui cochait beaucoup de cases pour lui permettre de s’exprimer.

La suite après cette publicité

Ainsi, Florian Wirtz a pris la route d’Anfield cet été. Rapidement installé dans le onze par Arne Slot, l’Allemand était attendu pour ses grands débuts en championnat. Finalement, après près de deux mois de compétition, la greffe a du mal à prendre pour l’instant. Semblant à contretemps sur le terrain, celui qui s’est classé à la 29e place au Ballon d’Or n’a toujours pas inscrit le moindre but ni la moindre passe décisive. Un bilan compliqué qui commence déjà à lui attirer quelques problèmes. Silencieux depuis son arrivée sur les bords de la Mersey, le nouveau numéro 7 des Reds est enfin sorti du silence ce mardi dans un entretien accordé à Sky Germany et a commenté ses premières difficultés.

La suite après cette publicité

Florian Wirtz est confiant pour son avenir avec Liverpool

« Difficile de rester calme ? Oui, bien sûr, j’aurais aimé marquer un but ou faire une passe décisive, admet Wirtz. Mais quoi qu’on en dise, je reste calme. Je sais de quoi je suis capable et je sais aussi que je finirai par donner le meilleur de moi-même sur le terrain, alors je reste calme. C’est un bon conseil. Besoin de plus de temps ? Oui, je l’entends souvent. Je ne veux pas l’entendre tout le temps : "Laisse-toi faire, laisse-toi faire." Au lieu de cela, j’essaie simplement de faire mieux à chaque fois. Et parfois, il y a des périodes où les choses ne se passent pas bien ; je n’ai pas connu ça très souvent dans ma carrière. Une fois que j’aurai passé ce cap – c’est peut-être dur, car je ne joue pas mal, je n’ai juste pas encore marqué de buts –, ça finira par arriver, et alors tout rentrera dans l’ordre. »

Visiblement peu inquiet sur ses débuts délicats en Premier League, Wirtz a également été conseillé par Jürgen Klopp qui l’a invité à faire fi des critiques et à continuer de travailler pour performer cette saison. Une ambition partagée par l’Allemand qui est certain qu’il va réussir à trouver la solution pour enfin lancer son aventure avec les Reds : « ce n’est un secret pour personne, j’aimerais en avoir plus, mais je suis patient et, comme je viens de le dire, je sais pertinemment que je peux bien jouer au football. Tôt ou tard, je suis sûr que ça reviendra à la normale. » Une confiance prometteuse ou un entêtement dangereux ? L’avenir nous le dira.