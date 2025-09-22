OM - PSG : les compositions probables

Ce matin, les supporters de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain auraient dû débattre du Classique entre les deux équipes. Mais ce lundi, c’est plutôt la décision de reporter ce match à ce soir qui fait parler. En effet, le choc entre les deux clubs ennemis du football français aurait dû avoir lieu hier soir à l’Orange Vélodrome. Mais les conditions météorologiques dans les Bouches-du-Rhône ont poussé le Préfet, Georges-François Leclerc, a reporté la rencontre comme il l’a expliqué à l’AFP : « le match est reporté, car il peut y avoir des précipitations fortes avec des risques importants de ruissellement urbain dans et aux abords d’un Vélodrome de 65.000 places qui s’annonçait bondé.»

Une décision qui n’a pas forcément été du goût du PSG, qui souhaitait participer à la cérémonie du Ballon d’Or qui a lieu ce 22 septembre au Théâtre du Châtelet à Paris. Ousmane Dembélé, grand favori, et plusieurs de ses coéquipiers sont nommés, ainsi que Luis Enrique, qui est en course pour obtenir le titre d’entraîneur de l’année. Si Dembouz va bien être de la partie lors de la cérémonie du Ballon d’Or, ce ne sera pas forcément les cas des autres. Le report du Classique à ce lundi 20 heures contrarie les plans des Franciliens. En revanche, il ne change pas le plan de bataille de Luis Enrique pour le match à Marseille. Ce soir, l’Asturien, qui devra faire sans Dembélé, Doué, Barcola et João Neves, va a priori miser sur un 4-3-3.

Deux équipes prêtes pour la bataille

Dans les cages, Lucas Chevalier sera titulaire. Devant lui, on retrouvera une ligne de 4 composée de Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos et Achraf Hakimi. Pour remporter la bataille du milieu de terrain, Paris misera sur Fabian Ruiz, Vitinha et Warren Zaïre-Emery, qui profitera de l’absence pour blessure de João Neves pour se faire une place dans le onze de départ. Ibrahim Mbaye en fera de même avec les nombreux pépins physiques dans le secteur offensif. Il débutera sur l’aile droite, pendant que Khvicha Kvaratskhelia évoluera sur le côté gauche. Les deux hommes épauleront Kang-in Lee, qui sera aligné en faux numéro 9. Malgré les absences de plusieurs titulaires, cette équipe aura fière allure.

Dans le camp d’en face, Roberto De Zerbi misera a priori sur un 4-2-3-1. Il fera sans les blessés Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré, ainsi que Ruben Blanco, Pol Lirola et Neal Maupay (choix du coach). Devant Geronimo Rulli, qui sort d’un gros match face au Real Madrid en Ligue des Champions, on retrouvera une défense composée d’Emerson, Nayef Aguerd (retour de blessure), Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard. Facundo Medina prendra place sur le banc. Devant le duo Angel Gomes-Pierre-Emile Højbjerg, RDZ fera confiance au trio Timothy Weah-Matt O’Riley-Mason Greenwood. Les trois hommes épauleront Pierre-Emerick Aubameyang, qui mènera l’attaque à domicile lors d’une rencontre très prometteuse (à suivre en direct sur notre site en live commenté)

