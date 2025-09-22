Menu Rechercher
Commenter 16
Ligue 1

OM : Roberto De Zerbi a perdu son sang froid et a été expulsé contre le PSG

Par Valentin Feuillette
1 min.
Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM. @Maxppp
Marseille 1-0 PSG

Roberto De Zerbi a perdu son sang-froid en toute fin de rencontre ce lundi soir. Lors du temps additionnel du Classique entre l’OM et le PSG, l’entraîneur italien, dont l’équipe menait 1-0, a d’abord écopé d’un carton jaune avant que son geste ne soit requalifié en carton rouge par l’arbitre Jérôme Brisard. De Zerbi a été contraint de terminer la rencontre en tribunes, après avoir apparemment insulté l’arbitre.

La suite après cette publicité

Malgré cette expulsion, son équipe a tenu bon et a remporté la victoire 1-0, marquant un succès historique au Vélodrome face au PSG. C’est la première fois en 14 ans que Marseille s’impose dans le championnat contre le club parisien à domicile, un triomphe qui restera gravé dans les annales du club phocéen.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier