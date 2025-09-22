OM : Roberto De Zerbi a perdu son sang froid et a été expulsé contre le PSG

Roberto De Zerbi a perdu son sang-froid en toute fin de rencontre ce lundi soir. Lors du temps additionnel du Classique entre l’OM et le PSG, l’entraîneur italien, dont l’équipe menait 1-0, a d’abord écopé d’un carton jaune avant que son geste ne soit requalifié en carton rouge par l’arbitre Jérôme Brisard. De Zerbi a été contraint de terminer la rencontre en tribunes, après avoir apparemment insulté l’arbitre.

La suite après cette publicité

Malgré cette expulsion, son équipe a tenu bon et a remporté la victoire 1-0, marquant un succès historique au Vélodrome face au PSG. C’est la première fois en 14 ans que Marseille s’impose dans le championnat contre le club parisien à domicile, un triomphe qui restera gravé dans les annales du club phocéen.