Le Betis trolle Vinicius pour sa 16e place au Ballon d’Or

Par André Martins
1 min.
Vinícius Júnior @Maxppp

Parmi les nombreuses réactions à l’annonce du Ballon d’Or 2025 remporté par Ousmane Dembélé, celle du Betis Séville a particulièrement retenu l’attention. Le club andalou a réagi sur X au post de France Football annonçant la victoire de l’attaquant du PSG… en lançant une pique à Vinicius Jr.

Real Betis Balompié
Admin farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados.
Ballon d'Or
OUSMANE DEMBÉLÉ IS THE 2025 MEN'S BALLON D'OR!

#ballondor
Le message publié par le Betis, « Admin farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados » (« Admin, je le ferai dix fois s’il le faut. Ils ne sont pas prêts »), reprend mot pour mot une phrase postée par le Brésilien après sa 2e place au Ballon d’Or 2024, alors qu’il promettait revenir encore plus fort. Une référence qui n’est pas passée inaperçue, tant cette sortie de Vinicius avait suscité moqueries et détournements lors des déplacements du Real Madrid.

Pub. le - MAJ le
