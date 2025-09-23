Sunderland : gros coup dur pour Habib Diarra

Recruté cet été contre 36 millions par Sunderland en provenance de Strasbourg, Habib Diarra était attendu au tournant pour ses débuts. Rapidement installé comme un cadre inamovible dans l’équipe de Régis Le Bris, le milieu sénégalais enchaînait les performances de qualité. Malheureusement, une blessure est venue contrecarrer ce bon début de saison. Absent contre Aston Villa, l’ancien capitaine de Strasbourg va louper les deux prochains mois de compétition comme l’ont indiqué les Black Cats ce mardi :

«Le milieu de terrain de Sunderland AFC Habib Diarra a été opéré avec succès lundi. Après s’être blessé à l’aine à l’entraînement avant le match de Premier League contre Aston Villa, le joueur de 21 ans va maintenant entamer une période de rééducation à l’Academy of Light. Diarra, qui a quitté le RC Strasbourg en juillet pour s’installer à Wearside, devrait reprendre la compétition en décembre. Nous te souhaitons un bon rétablissement, Habib !»