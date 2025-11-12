Wolverhampton nomme Rob Edwards entraîneur

Deux points au compteur et aucune victoire après 11 journées de Premier League. Wolverhampton est très mal parti dans cet exercice 2025-2026 et il sera difficile d’aller chercher un maintien, alors que les Wolves se sont installés en première division depuis 2018. Après avoir limogé Vitor Pereira au début du mois, ils ont trouvé son successeur, un ancien de la maison, en la personne de Rob Edwards.

« Rob Edwards est le nouvel entraîneur principal des Wolves, après avoir signé un contrat de trois ans et demi pour entamer son quatrième passage au club », peut-on lire dans le communiqué du club. Ancien défenseur central, il avait évolué avec Wolverhampton entre 2004 et 2008, et y a également entraîné les U18 et les U23. Il était jusqu’à ce mercredi le coach de Middlesbrough, qu’il avait placé à la deuxième place de Championship.