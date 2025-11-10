Le Bris, Mukiele, Isidor : Sunderland et les anciens de Ligue 1 n’ont pas fini de choquer la Premier League !

Au plus bas au moment du documentaire Netflix Sunderland Till I Die, le club rouge et blanc a depuis connu une belle évolution. Bien loin de sa double descente de la Premier League à la League One entre 2016 et 2018, Sunderland montre un meilleur visage depuis. Les Black Cats ont obtenu la saison dernière leur remontée dans l’élite anglaise sous les ordres de Régis Le Bris. L’ancien coach de Lorient fait encore plus fort cette saison puisque l’équipe détenue par Kyril Louis-Dreyfus pointe à la quatrième place après 11 journées. La formation du Tyne and Wear étonne dans un championnat où les six derniers promus ont été relégués. Avec déjà 19 points obtenus, Sunderland semble avoir fait le plus dur dans l’opération maintien et a sûrement fait la moitié du chemin.

La suite après cette publicité

S’offrant déjà le scalp de Chelsea (2-1) au cours de la saison, Sunderland a encore impressionné ce samedi en obtenant un précieux match nul contre Arsenal (2-2). Véritable forteresse en ce début de saison, Arsenal n’avait pas pris plus d’un but dans un match depuis le 11 mai dernier et avait seulement laissé des points contre Liverpool le champion sortant (défaite 1-0) et lors du match nul 1-1 contre Manchester City (champion en 2021, 2022, 2023 et 2024). Faire aussi bien que deux prétendants au titre et aux places en Ligue des Champions, un vrai exploit pour Sunderland qui a déjoué les pronostics. Premier buteur du match, Daniel Ballard a mis fin à une série d’invincibilité de 812 minutes pour les Gunners et leur gardien David Raya. Invincible en ce début de saison dans son enceinte du Stadium of Light, Sunderland s’appuie notamment sur une défense de fer, la troisième du Royaume après Arsenal et Manchester City puisqu’elle n’a encaissé que 10 buts. Sunderland dispose d’ailleurs du meilleur début d’un promu en Premier League depuis 17 ans et Hull City lors de la saison 2008/2009. Les Tigers avaient ensuite souffert mais s’étaient maintenus avec une 17e place.

La suite après cette publicité

Une défense de fer, Régis Le Bris en architecte

Trouvant une belle alchimie avec un 5-4-1 assez compact, Régis Le Bris peut s’appuyer sur un trio défensif en grande forme. Outre Dan Ballard qui était déjà au club, Lutsharel Geertruida (RB Leipzig) et Nordi Mukiele (Paris Saint-Germain) sont arrivés cet été et les deux polyvalents latéraux droits se plaisent dans une position de défenseur central. Le dernier cité est d’ailleurs nommé parmi les prétendants au titre de joueur du mois d’octobre. Le gardien Robin Roefs est une révélation du championnat et dispose du meilleur pourcentage d’arrêts (80%) d’un gardien de moins de 23 ans en Europe. Dans les couloirs, les pistons Trai Hume et Reinildo Mandava (ex-Atlético de Madrid) font l’unanimité tandis qu’au milieu Granit Xhaka a remplacé à merveille Jobe Bellingham qui a rejoint le Borussia Dortmund. Expérimenté, le Suisse est un vrai patron pour cette équipe et reste performant qu’il soit associé à Habib Diarra ou Noah Sadiki. Chemssdine Talbi et Bertrand Traoré alternent dans le couloir droit tandis qu’à gauche Enzo Le Fée et Simon Adingra sont également en concurrence. Devant, le buteur français Wilson Isidor qui compte déjà 4 réalisations brille de mille feux.

Le mercato a été plutôt payant avec 187,9 millions d’euros investis pour un rendement solide. En effet, si on comptabilise le coût des joueurs recrutés qui composent l’effectif de Sunderland et le nombre de points obtenus, les Black Cats sont en tête de Premier League avec une dépense de 11M€ par points acquis. À titre de comparaison, le leader Arsenal est onzième avec 37M€. Savant mélange entre joueurs expérimentés et jeunes aux dents longues, Sunderland dispose de la deuxième plus jeune équipe de Premier League (25,1 ans de moyenne) derrière Chelsea. On retrouve d’ailleurs de nombreux anciens de Ligue 1 avec Reinildo Mandava (Lille), Arthur Masuaku (Valenciennes), Timothée Pembélé (Le Havre), Nordi Mukiele (PSG), Habib Diarra (Strasbourg), Enzo Le Fée (Rennes), Bertrand Traoré (Olympique Lyonnais) ou encore Wilson Isidor (AS Monaco) dans une équipe dont le coach Régis Le Bris était relégué avec Lorient en Ligue 2 il y a un an et demi. Cela ne semble pas perturber les Black Cats dont le coach Régis Le Bris réalise des débuts fracassants en Premier League lui qui n’avait passé que deux ans comme numéro un à Lorient et une saison en Championship lors du dernier exercice. Une inexpérience à ce niveau de compétition qui ne se ressent pas pour celui qui a été nommé pour le titre de manager du mois en septembre et octobre.

La suite après cette publicité

« Honnêtement, je pense que plusieurs facteurs nous ont permis de prendre cette décision en toute confiance. Régis sortait d’une période très décevante à Lorient, où il a été relégué avec l’équipe. Son choix a donc surpris, mais pour nous, les deux qualités essentielles étaient le calme – et je suis sûr que vous le ressentez à chaque fois que vous lui parlez, ce qui est primordial dans un club comme le nôtre, où les hauts et les bas sont fréquents – et la méticulosité dont il fait preuve au quotidien. Je n’avais jamais rien vu de pareil. Lorsqu’il nous a présenté sa méthode de travail, nous avons été très impressionnés. Son humilité et son calme nous ont convaincus que ce serait une excellente association, et pour l’instant, tout se passe bien», a confié à Sky Sports le président et propriétaire Kyril Louis-Dreyfus. La structure club est également intéressante avec la nomination de Florent Ghisolfi comme directeur du football le 2 juillet dernier qui a permis d’avancer sereinement sur le mercato. Responsable de la performance, l’Américain Shad Forsythe est également une pointure qui a brillé avec Arsenal et le Borussia Dortmund mais surtout la sélection allemande lors de la Coupe du monde 2014. Cependant, le plus dur arrive pour Sunderland, confirmer. Le club anglais dispose en ses rangs de 7 joueurs importants qui seront normalement concernés par la Coupe d’Afrique des Nations avec Reinildo (Mozambique), Arthur Masuaku et Noah Sadiki (RD Congo), Habib Diarra (Sénégal), Chemssdine Talbi (Maroc), Simon Adingra (Côte d’Ivoire) et Bertrand Traoré (Burkina Faso). De plus, le calendrier s’annonce chargé sur les deux prochains mois avec deux confrontations contre Manchester City, des déplacements à Liverpool, Brighton et Tottenham ainsi que les réceptions de Bournemouth et Newcastle. Rien qui inquiète cependant outre mesure la belle surprise de ce début de saison en Premier League.