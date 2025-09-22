OM : les belles images de la joyeuse communion du vestiaire marseillais

Le vestiaire marseillais a vite basculé dans une ambiance de fête totale après la victoire 1-0 face au PSG. Les joueurs, emportés par l’euphorie, ont pris possession des tables et des bancs pour célébrer leur succès historique. Les cris de joie résonnaient dans toutes les directions tandis que certains déployaient des maillots pour immortaliser l’instant. L’adrénaline du match et l’importance de la victoire ont transformé le vestiaire en véritable scène de liesse collective.

Rapidement, une bataille d’eau s’est improvisée, avec bouteilles et seaux projetés dans tous les sens, arrosant entraîneurs et joueurs. Les éclats de rire et les chants de supporters ont accompagné chaque geste, renforçant la cohésion du groupe et la fierté d’avoir réalisé un exploit face au PSG. Ces scènes témoignent de l’intensité de l’émotion et de l’attachement des joueurs à ce succès historique au Vélodrome.