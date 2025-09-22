Ballon d’Or 2025 : Lamine Yamal a déjà préparé une fête
Lamine Yamal remportera-t-il le Ballon d’Or 2025 ? La réponse sera donnée après 22h, mais le joueur du FC Barcelone a d’ores et déjà prévu de faire la fête, qu’il gagne ou pas, selon les informations de la presse espagnole.
En lice pour le Ballon d’Or, mais aussi pour le trophée Kopa (qui récompense le meilleur jeune), Lamine Yamal a prévu une soirée réunissant environ 25 personnes et un DJ. Nul doute que si le joueur blaugrana devance Ousmane Dembélé, la soirée risque de durer un petit moment.
