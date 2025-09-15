Ligue 1+ a déjà plus d’1 million d’abonnés

Cette saison, la chaîne Ligue 1+ a été lancée. L’objectif était de réconcilier le public avec le championnat de France. Et ce premier objectif semble rempli puisque Ligue 1+ a déjà franchi un premier cap important.

«On a (déjà) pété le million. Merci. Notre football, votre chaîne», a indiqué la chaîne sur son compte X officiel. Il est précisé que Ligue 1+ a déjà 1 026 000 d’abonnés. Et ce n’est que le début !