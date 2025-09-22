Des nouvelles de la pelouse de l’Orange Vélodrome avant OM-PSG

Prudence est mère de sûreté. Et quand on voit le déluge qui s’est abattu dans les Bouches-du-Rhône, on se dit que la LFP a pris la bonne décision en reportant le Classique à ce lundi. Malgré la pluie diluvienne et les violents orages qui se sont abattus à Marseille, la pelouse du Vélodrome semble en parfait état.

La suite après cette publicité

En effet, les premières vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux ce lundi sur le gazon du Vélodrome montrent que la pelouse semble intacte malgré les litres d’eau qui sont tombés du ciel marseillais. Une bonne nouvelle avant le Classique de ce lundi à 20h.