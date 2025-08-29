Menu Rechercher
Commenter 91
Ligue 1

LOSC : Létang dézingue l’OM pour Zhegrova

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Olivier Létang @Maxppp

La guerre des nerfs a débuté entre l’OM et le LOSC ! Plus tôt dans la journée, nous vous révélions que l’OM avait trouvé un accord avec Edon Zhegrova pour un contrat de 5 ans. Une première avancée pour le club phocéen dans l’attente de trouver un accord avec le club nordiste. Présent à Monaco pour le tirage de la Ligue Europa, le président du LOSC Olivier Létang a été informé, par Canal Plus, de l’existence de ces contacts et il a réagi avec virulence.

La suite après cette publicité

« Je suis très surpris par ce que vous me dites car les règlements sont clairs, un joueur ne peut pas parler à un autre club si son club n’a pas été contacté. Je n’ai pas été contacté par l’OM. On va se pencher sur les textes et voir ce qu’on peut faire car il faut être respectueux entre clubs », a-t-il lâché, visiblement remonté. Un autre dossier chaud à gérer pour l’OM.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (91)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille
Marseille
Edon Zhegrova

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
Marseille Logo Marseille
Edon Zhegrova Edon Zhegrova
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier