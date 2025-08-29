LOSC : Létang dézingue l’OM pour Zhegrova

La guerre des nerfs a débuté entre l’OM et le LOSC ! Plus tôt dans la journée, nous vous révélions que l’OM avait trouvé un accord avec Edon Zhegrova pour un contrat de 5 ans. Une première avancée pour le club phocéen dans l’attente de trouver un accord avec le club nordiste. Présent à Monaco pour le tirage de la Ligue Europa, le président du LOSC Olivier Létang a été informé, par Canal Plus, de l’existence de ces contacts et il a réagi avec virulence.

« Je suis très surpris par ce que vous me dites car les règlements sont clairs, un joueur ne peut pas parler à un autre club si son club n’a pas été contacté. Je n’ai pas été contacté par l’OM. On va se pencher sur les textes et voir ce qu’on peut faire car il faut être respectueux entre clubs », a-t-il lâché, visiblement remonté. Un autre dossier chaud à gérer pour l’OM.