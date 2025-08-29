Menu Rechercher
L’OM a trouvé un accord avec Edon Zhegrova

Comme révélé dans la nuit, ça s’agite sérieusement pour l’avenir d’Edon Zhegrova. Le virevoltant ailier kosovar de 26 ans, qui vient d’obtenir un passeport albanais, était proche d’un accord avec le club phocéen.

Nous sommes en mesure de vous affirmer que le n°23 du LOSC et l’Olympique de Marseille ont trouvé un accord total. Edon Zhegrova, sous contrat avec Lille jusqu’en juin 2026, a donné sa préférence à Marseille plutôt qu’à la Juventus. Marseille doit donc désormais trouver un accord avec le LOSC pour boucler l’opération.

