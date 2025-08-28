L’OM proche d’un accord pour Edon Zhegrova

Le dossier Edon Zhegrova devient l’un des feuilletons de cette fin août. Comme nous l’avions révélé, l’ailier de 26 ans est en discussions avec l’Olympique de Marseille et a été convaincu par le projet olympien après les premiers contacts. Mais le dossier semblait compliqué, puisqu’il devait trouver un passeport européen afin de ne plus être extra-communautaire, avant de trouver un terrain d’entente avec Lille, qui souhaite obtenir au moins 15 millions d’euros, et 5 millions d’euros de bonus, pour son joueur qui n’a plus qu’un an de contrat.

Opéré d’une pubalgie au bout d’un long feuilleton avec le staff médical du club, Edon Zhegrova n’a pas joué un seul match sur l’année 2025 et avait exprimé ses envies de départ durant l’intersaison, ce qui l’avait conduit à être écarté et à s’entraîner avec l’équipe réserve. Mais depuis, le LOSC a décidé de réintégrer l’international kosovar (34 sélections, 4 buts) dans son effectif et son président, Olivier Létang, avait affirmé que l’ex-joueur du FC Bâle devrait bien finir son contrat.

Edon Zhegrova veut rejoindre l’OM

«On a envisagé qu’il puisse partir à un moment donné. Mais je pense qu’aujourd’hui, les conditions ne sont pas forcément réunies pour qu’il puisse partir. Et nous, on se dit que plutôt que d’aller chercher quelqu’un à l’extérieur, on a quelqu’un qui est là, à la maison, qui va bien. Le pacte avec lui, c’est qu’il puisse faire la saison avec nous». Pourtant, tout pourrait aller très vite dans les prochaines heures, car l’Olympique de Marseille n’a clairement pas abandonné ce dossier.

Selon nos informations, l’Olympique de Marseille s’est quasiment mis d’accord avec l’ailier de 22 ans qui vient d’obtenir son passeport albanais. Avec 80 matches de Ligue 1, 15 buts et 12 passes décisives à son actif, Zhegrova est donc prêt à quitter le LOSC, qu’il a rejoint en janvier 2022 contre 7 millions d’euros, et tenter l’aventure phocéenne sous Roberto De Zerbi. Mais pour cela, les Olympiens vont devoir convaincre les Dogues, qui ont déjà perdu Lucas Chevalier (PSG) et Bafodé Diakité (Bournemouth) ces derniers jours.