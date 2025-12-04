OM : le jugement radical de Timothy Weah sur la Ligue 1

Souvent raillée, jamais égalée ? C’est l’avis de Timothy Weah sur le niveau de notre chère Ligue 1, qu’il arpente désormais sous le maillot de l’Olympique de Marseille, après l’avoir découverte avec le PSG puis avec le LOSC durant 4 ans. Et c’est peu dire que l’international américain a une haute opinion de notre championnat.

« La Ligue 1 ? C’est le meilleur championnat du monde pour moi. Il y’a beaucoup de talents », a-t-il lancé, avant de détailler et d’affirmer sa position. « Comme je l’ai dit, la France c’est l’endroit où tu crées les stars. Il faut passer par ici pour devenir une star. Quand tu regardes Kylian, Ousmane, Paul Pogba, qui vient du Havre et qui est un des meilleurs milieux, il faut passer par ici. La L1 pour moi est le meilleur championnat du monde. » Alors, d’accord avec Timothy Weah ?