Nice : Fabrice Bocquet donne des nouvelles de Florian Maurice

Dimanche, il n’y a pas que Jérémie Boga et Terem Moffi qui ont été pris à partie par certains supporters niçois en colère. Également présent, Florian Maurice a lui aussi eu droit à un accueil musclé. De quoi le pousser à prendre du recul afin de réfléchir à son avenir. En attendant de connaître sa décision, son président Fabrice Bocquet lui a rendu un vibrant hommage.

«C’est difficile. Mais il est d’une dignité qui m’impressionne. Mardi, il est venu au club. On est allé ensemble, d’ailleurs, voir la police pour une des auditions. Jeudi, il était dans le vestiaire. Il a envoyé des messages aux joueurs. Il a fait un très beau discours, dans lequel il a envoyé de la force. Après, la réalité, c’est que, psychologiquement, il est atteint. Pas simplement par rapport à ce qui s’est passé dimanche soir. Il est atteint plus globalement car les derniers mois ont été très, très, très difficiles et il s’est senti très exposé. Ce qui s’est passé dimanche, c’est une goutte qui se rajoute dans un vase déjà très rempli», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à L’Équipe.