Nice : le communiqué d’INEOS

Critiqué par Franck Haise et l’effectif niçois pour son absence de réaction, INEOS est enfin sorti du silence après les échauffourées survenues dimanche dernier. Et c’est le patron d’INEOS Sport, Jean-Claude Blanc, qui a pris la parole sur le site officiel des Aiglons pour afficher le soutien du propriétaire du club azuréen aux personnes touchées par les événements.

La suite après cette publicité

«À la suite des événements survenus dimanche dernier, nous condamnons fermement les actes de violence qui ont touché les joueurs ainsi que le Directeur Sportif de l’OGC Nice et apportons tout notre soutien aux personnes affectées. Je réaffirme l’engagement fort d’INEOS auprès du club, soutiens le Président de l’OGC Nice et renouvelle ma confiance à l’ensemble des services et équipes sportives et administratives du club. Il est désormais exigé que la communication des différents porte-paroles du club soit guidée par l’intérêt supérieur de l’Institution OGC Nice en veillant systématiquement à l’unité et à la cohésion de toutes les forces vives du club. Il est essentiel que l’ensemble des énergies se concentre pleinement sur le terrain et sur les échéances sportives à venir», a déclaré le dirigeant d’INEOS dans son communiqué.