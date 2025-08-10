Lille prend une décision radicale pour Edon Zhegrova

Le feuilleton Zhegrova prendra-t-il fin avant la fin de l’été ? Selon une information du journal L’Équipe, Edon Zhegrova (26 ans) réintégrera bien le groupe professionnel de Lille dès l’entraînement prévu lundi. Arrivé du FC Bâle en janvier 2022 contre un transfert de 7 millions d’euros, l’international kosovar (34 sélections, 4 buts) avait exprimé ses envies de départ durant l’intersaison, ce qui l’avait conduit à être écarté et à s’entraîner avec l’équipe réserve.

Zhegrova a fait l’objet de rumeurs persistantes concernant un possible transfert à l’Olympique de Marseille, sans que cela ne se concrétise pour l’instant. Lors de sa conférence de presse vendredi dernier, Olivier Létang, président du LOSC, a évoqué cette situation en précisant que les conditions n’étaient pas réunies pour un départ à ce stade. « On a envisagé qu’il puisse partir à un moment donné. Mais je pense qu’aujourd’hui, les conditions ne sont pas forcément réunies pour qu’il puisse partir. Et nous, on se dit que plutôt que d’aller chercher quelqu’un à l’extérieur, on a quelqu’un qui est là, à la maison, qui va bien. Le pacte avec lui, c’est qu’il puisse faire la saison avec nous », explique-t-il.

Un renfort idéal pour Bruno Genesio

Avec 80 matches de Ligue 1, 15 buts et 12 passes décisives à son actif, Zhegrova pourrait donc honorer sa dernière année de contrat avec les Dogues, qui court jusqu’au 30 juin 2026, avant de partir libre. Ce retour dans le groupe professionnel offre aussi de nouvelles perspectives à l’entraîneur Bruno Genesio. En effet, cette situation coïncide avec la reprise progressive de la compétition pour Tiago Santos, latéral droit portugais de 23 ans, opéré d’une rupture du ligament croisé en octobre 2024. Même si sa guérison avance bien, le club privilégie la prudence avant de le remettre pleinement sur le terrain, permettant ainsi à Zhegrova de jouer un rôle important sur ce côté.

Ceci intervient finalement, aussi, dans un contexte où Lille continue de perdre ses cadres avec notamment le départ récent de Bafodé Diakité, pilier polyvalent de la défense depuis trois saisons, vendu à Bournemouth. Cette vente fait suite à celle de Lucas Chevalier, transféré au PSG pour 55 millions d’euros. À cela s’ajoutent les départs d’Angel Gomes, parti à l’OM, et de Jonathan David, troisième meilleur buteur historique du LOSC, qui a rejoint la Juventus à la fin de son contrat.