Amical : Lille accroché par West Ham malgré un but génial de Giroud

Pour son dernier match de préparation avant le début du championnat, Lille a été accroché par West Ham ce samedi (1-1). Les Dogues avaient pourtant pris cette rencontre par le bon bout en ouvrant le score grâce à Olivier Giroud. Déjà double buteur contre Venise (3-0) quatre jours plus tôt, l’ancien international tricolore a refrappé, et de quelle manière.

La suite après cette publicité

Sur une ouverture de son capitaine Benjamin André, Giroud réalisait un contrôle de la poitrine en pivotant, avant de nous offrir un geste spectaculaire pour marquer (45e). En fin de rencontre, Lille était finalement rejoint au score sur un but de Füllkrug (87e), avant de s’incliner lors d’une séance de tirs au but anecdotique. Lille affrontera Brest le week-end prochain lors de la première journée de Ligue 1.