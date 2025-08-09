Menu Rechercher
Commenter 2
Amicaux Club

Amical : Lille accroché par West Ham malgré un but génial de Giroud

Par Jordan Pardon
1 min.
Giroud @Maxppp
West Ham Lille

Pour son dernier match de préparation avant le début du championnat, Lille a été accroché par West Ham ce samedi (1-1). Les Dogues avaient pourtant pris cette rencontre par le bon bout en ouvrant le score grâce à Olivier Giroud. Déjà double buteur contre Venise (3-0) quatre jours plus tôt, l’ancien international tricolore a refrappé, et de quelle manière.

La suite après cette publicité

Sur une ouverture de son capitaine Benjamin André, Giroud réalisait un contrôle de la poitrine en pivotant, avant de nous offrir un geste spectaculaire pour marquer (45e). En fin de rencontre, Lille était finalement rejoint au score sur un but de Füllkrug (87e), avant de s’incliner lors d’une séance de tirs au but anecdotique. Lille affrontera Brest le week-end prochain lors de la première journée de Ligue 1.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Amicaux Club
Lille
Olivier Giroud

En savoir plus sur

Amicaux Club Amicaux Club
Lille Logo Lille
Olivier Giroud Olivier Giroud
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier