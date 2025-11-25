Menu Rechercher
PSG : Ousmane Dembélé présent à l’entraînement collectif

Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. À 24h de la réception de Tottenham en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a participé à l’entraînement collectif, ce mardi matin à Poissy. Pour rappel, le Ballon d’Or 2025 était sorti sur blessure le 4 novembre dernier, lors du revers à domicile face au Bayern Munich (1-2).

Présent également lors de la séance collective sur ces derniers jours, Dembélé a de grandes chances d’être présent dans le groupe parisien face aux Spurs. En revanche, le numéro 10 parisien devrait entamer la rencontre sur le banc. Kang-in Lee et Senny Mayulu sont notamment en balance pour démarrer ce choc au poste de faux 9.

