Man United et Man City ciblent un ancien milieu du LOSC

Par Allan Brevi
1 min.
Baleba @Maxppp

Manchester se dispute un ancien joueur de Lille, Carlos Baleba. Manchester United et Manchester City suivent de près le milieu camerounais de 21 ans, véritable révélation de la saison dernière à Brighton. Sous les ordres de Fabian Hürzeler, Baleba s’est imposé comme un pilier des Seagulls avec 40 apparitions. Un rendement qui pousse Brighton à fixer un prix XXL : 120 millions d’euros selon ESPN. Pep Guardiola apprécie depuis longtemps son profil, tandis qu’à United, l’intérêt pourrait se concrétiser si plusieurs ventes se confirment. Cependant, aucun contact n’a été établi pour l’instant.

Brighton ne compte pas brader son joyau, surtout après avoir vu ses anciens talents partir pour des sommes records : Moisés Caicedo, Marc Cucurella, Ben White ou encore Alexis Mac Allister. Si Baleba venait à quitter Brighton, Lille empocherait 20 % de tout montant supérieur à 30 millions d’euros, somme investie en 2023. Pour l’heure, le joueur se dit heureux à Brighton, mais un été mouvementé n’est pas à exclure si les deux Manchester passent à l’action pour le natif de Douala.

