Carlos Baleba est en train de tout casser avec Brighton !

Ce transfert avait de quoi en surprendre plus d’un en Angleterre. Pourtant, après quelques mois en France, il avait déjà fait l’unanimité auprès de tous au gré de ses excellentes prestations avec le LOSC. Alors que Moises Caicedo était convoité par les plus grands clubs d’Angleterre l’été dernier avant de rejoindre Chelsea, Brighton s’est activé pour lui trouver un remplaçant. Les dirigeants des Seagulls n’ont pas hésité et ont donné 27 millions d’euros à Lille pour attirer Carlos Baleba de l’autre côté de la France. Seulement âgé de 19 ans, le jeune milieu camerounais allait donc exporter ses talents dans le sud de l’Angleterre pour prendre le relais d’une référence à son poste sous les ordres de Roberto de Zerbi.

Une tâche ardue pour le natif de Douala qui a cependant répondu présent. Dans une saison plus compliquée pour les pensionnaires de l’AMEX Stadium, le jeune Camerounais a galéré pour se faire une place de titulaire. Finalement, au fil de la saison, ce dernier a réussi à se faire une place durable au point de collectionner 39 matches la saison passée. Dans un rôle exclusivement défensif devant la défense, le joueur formé à l’EF Brasseries du Cameroun n’a pas pu être décisif face au but ou à la passe. Cet été, après le départ de RDZ vers Marseille et l’arrivée de Fabian Hürzeler, les cartes ont été rebattues. Et cela a profité à Baleba, auteur d’un début de saison pour le moins impressionnant.

Carlos Baleba fait l’unanimité en Angleterre

En effet, parfois utilisé plus haut par le technicien allemand, Baleba fait parler d’autres qualités qui plaisent souvent en Angleterre. Précieux à la récupération et physiquement impressionnant pour surpasser ses adversaires offensivement, le numéro 20 des Seagulls est déjà adulé en Angleterre. À l’instar du début de saison de Brighton, Carlos Baleba impressionne. Titulaire depuis le début de saison, ce dernier est un homme de base de Hürzeler et il a même débloqué son compteur en marquant d’une belle frappe à l’extérieur de la surface contre Watford ce mercredi en EFL Cup. Un début de saison salué par l’une des légendes des Hornets, Troy Deeney. L’ancien buteur, devenu consultant à la BBC, s’est même enflammé sur l’avenir du prodige camerounais : «j’étais présent lors du Ipswich-Brighton et il est très rare d’assister à un match de Premier League où quelqu’un semble être au-dessus des deux équipes. Il a marché sur Kalvin Phillips, qui valait 50 millions de livres sterling, comme s’il n’était pas là. S’il peut continuer comme ça, il ne sera plus à Brighton très longtemps.»

Forcément, les comparaisons avec de grands milieux de terrain de Premier League ne manquent pas. Pour le moment, le natif de Douala reste un joueur de Brighton et a encore une belle marge de progression pour s’imposer comme l’un des meilleurs à son poste. Un avis partagé par de nombreux observateurs qui restent néanmoins scotchés face à la grande progression affichée par le milieu de terrain. C’est notamment le cas de son coach, Fabian Hürzeler : «c’est un grand joueur et il progresse rapidement parce qu’il comprend les idées. Mais je dis toujours qu’il a encore beaucoup de potentiel. Notre travail consiste à m’aider et à lui fournir un environnement qui lui permette de s’améliorer. C’est très important pour les jeunes de recevoir des commentaires et de ne pas stagner.» Il faudra bien surveiller comment se passe la suite pour Carlos Baleba. À l’heure où ces lignes sont écrites, l’avenir s’annonce radieux.