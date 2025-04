Real Madrid : les sanctions de l’UEFA contre Kylian Mbappé et Antonio Rüdiger sont tombées !

D’infliger une amende de 40 000 € au joueur du Real Madrid CF, Antonio Rüdiger, et de le suspendre pour un total d’un (1) match de compétition interclubs de l’UEFA pour lequel il serait autrement éligible pour avoir violé les règles de base d’une conduite décente. Ladite suspension n’est pas immédiatement applicable et est soumise à une période probatoire d’un (1) an, à compter de la date de la présente décision.