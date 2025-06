Manchester United a déjà trouvé le remplaçant d’André Onana

Très courtisé sur le marché des transferts et sur le départ de Manchester United, André Onana va laisser un vide dans les cages mancuniennes, que les dirigeants cherchent à combler depuis plusieurs semaines par un gardien de haut niveau qui leur permettra de rejouer les premiers rôles en Premier League. Et un nom semble se dégager de plus en plus du côté d’Old Trafford : Marco Carnesecchi.

Le portier de l’Atalanta sort d’une deuxième saison complète avec la Dea lors de laquelle il s’est montré brillant, faisant partie des cadres qui ont emmené l’Atalanta en barrages de Ligue des Champions et au pied du podium en Serie A. Des premiers contacts ont été pris avec l’agent du joueur, mais pas encore avec l’Atalanta, qui pourrait difficilement le laisser partir sans offres vraiment satisfaisantes. Évalué à 25 millions, il pourrait être une très bonne affaire pour United si son talent continue à se développer.