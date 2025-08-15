L’offre de CANAL+ pour suivre la Premier League

Après une finale de Supercoupe d’Europe qui a tenu toutes ses promesses entre Tottenham et le PSG, c’est au tour des plus grands championnats européens de reprendre du service. Et parmi eux, la Premier League et sa constellation de stars. Cet été sur le mercato, c’est là où se sont faits la plupart des gros transferts de la planète foot, de Liverpool, à Manchester United, en passant par Chelsea, Manchester City ou Arsenal. Les fans de foot ne voudront pas rater les premiers pas en Premier League de Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Hugo Ekitike à Liverpool, de Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha à Manchester United, de Martin Zubimendi et Victor Gyokeres à Arsenal, de Joao Pedro à Chelsea ou encore de Ryan Cherki à Manchester City.

Et le championnat anglais version 2025-26 part très fort avec un Liverpool-Bournemouth d’entrée de jeu dès le vendredi 15 août, diffusé en clair à 21h sur CANAL+.

Mais c'est une première affiche XXL digne de la Ligue des Champions qui est au programme d'entrée avec un Manchester United-Arsenal à suivre le 17 août à 17h30 en exclusivité sur CANAL+ qui va donner le ton de la saison en Premier League.



Une offre à ne pas rater car comme pour les années précédentes, c’est sur les chaines CANAL+ qu’il va falloir se brancher pour suivre la Premier League et les chocs vont s’enchaîner durant cette fin d’été. Au programme pêle-mêle du très lourd avec en apothéose un Liverpool-Arsenal le 31 août :

WEST HAM/CHELSEA le 22/08 à 21h00 sur CANAL+FOOT

MANCHESTER CITY/TOTTENHAM le 23/08 à 13h30 sur CANAL+

FULHAM/MANCHESTER UNITED le 24/08 à 17h30 sur CANAL+

NEWCASTLE/LIVERPOOL le 25/08 à 21h00 sur CANAL+FOOT

CHELSEA/FULHAM le 30/08 à 13h30 sur CANAL+

LIVERPOOL/ARSENAL le 31/08 à 17h30 sur CANAL+

