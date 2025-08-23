Nottingham Forest : la sortie inquiétante de Nuno Espirito Santo sur son avenir

Depuis plusieurs mois, la relation entre Nuno Espirito Santo et son président, Evangelis Marinakis, à Nottingham Forest est bizarre. En fin de saison dernière, le businessman grec s’était notamment montré virulent envers son coach après un match nul face à Leicester (2-2) qui ôtait les derniers espoirs de qualification en Ligue des Champions pour les Trees. Finalement, Nottingham disputera l’Europa League cette saison. Un aboutissement séduisant pour une équipe encore en Championship il y a quelques années. Pour autant, le dirigeant grec du NFFC est toujours aussi virulent avec son entraîneur portugais. Constamment remis en question, l’ancien tacticien de Tottenham est sorti du silence ce vendredi en conférence de presse et a confirmé que son avenir sur le banc de Nottingham était incertain :

«Là où il y a de la fumée, il y a du feu. J’ai toujours eu une très bonne relation avec le propriétaire - la saison dernière, nous étions très proches et nous parlions quotidiennement. Cette saison, ça ne va pas très bien [entre nous], mais je crois toujours que le dialogue est important, car je me préoccupe de l’équipe et de la saison qui nous attend. Notre relation a changé et nous ne sommes plus aussi proches. Non, ce n’est pas une bonne chose. Je pense que tout le monde au club devrait être ensemble, mais ce n’est pas la réalité. »