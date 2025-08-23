Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

Nottingham Forest : la sortie inquiétante de Nuno Espirito Santo sur son avenir

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Nuno Espirito Santo sur le banc des Wolves @Maxppp

Depuis plusieurs mois, la relation entre Nuno Espirito Santo et son président, Evangelis Marinakis, à Nottingham Forest est bizarre. En fin de saison dernière, le businessman grec s’était notamment montré virulent envers son coach après un match nul face à Leicester (2-2) qui ôtait les derniers espoirs de qualification en Ligue des Champions pour les Trees. Finalement, Nottingham disputera l’Europa League cette saison. Un aboutissement séduisant pour une équipe encore en Championship il y a quelques années. Pour autant, le dirigeant grec du NFFC est toujours aussi virulent avec son entraîneur portugais. Constamment remis en question, l’ancien tacticien de Tottenham est sorti du silence ce vendredi en conférence de presse et a confirmé que son avenir sur le banc de Nottingham était incertain :

La suite après cette publicité

«Là où il y a de la fumée, il y a du feu. J’ai toujours eu une très bonne relation avec le propriétaire - la saison dernière, nous étions très proches et nous parlions quotidiennement. Cette saison, ça ne va pas très bien [entre nous], mais je crois toujours que le dialogue est important, car je me préoccupe de l’équipe et de la saison qui nous attend. Notre relation a changé et nous ne sommes plus aussi proches. Non, ce n’est pas une bonne chose. Je pense que tout le monde au club devrait être ensemble, mais ce n’est pas la réalité. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Nottingham
Nuno Espírito Santo

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Nottingham Logo Nottingham Forest
Nuno Espírito Santo Nuno Espírito Santo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier