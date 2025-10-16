Gianluigi Donnarumma déclare encore sa flamme à Manchester City

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Gianluigi Donnarumma est revenu sur ses débuts du côté de Manchester City. Sous le charme, l’ancien portier du Paris Saint-Germain a d’ailleurs tenu des propos très forts vis-à-vis de son nouveau club. «À City, je me sens chez moi, même si cela ne fait pas longtemps que j’y ai emménagé. Ils m’ont voulu fermement, ils m’ont fait sentir importante et, maintenant, ils me considèrent déjà comme l’un des leurs…»

Relancé sur la méthode Pep Guardiola, l’Italien de 26 ans n’a pas manqué, non plus, de saluer son nouvel entraîneur. «Quand vous l’écoutez, vous êtes enchanté. Je l’imaginais de cette façon, mais la réalité est encore meilleure que ce que j’avais prédit. J’espère rester à Manchester le plus longtemps possible, pour vivre une expérience vraiment unique». Voilà qui est dit !