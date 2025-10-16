Menu Rechercher
Commenter 9
Premier League

Gianluigi Donnarumma déclare encore sa flamme à Manchester City

Par Josué Cassé
1 min.
Gianluigi Donnarumma en action avec Manchester City. @Maxppp

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Gianluigi Donnarumma est revenu sur ses débuts du côté de Manchester City. Sous le charme, l’ancien portier du Paris Saint-Germain a d’ailleurs tenu des propos très forts vis-à-vis de son nouveau club. «À City, je me sens chez moi, même si cela ne fait pas longtemps que j’y ai emménagé. Ils m’ont voulu fermement, ils m’ont fait sentir importante et, maintenant, ils me considèrent déjà comme l’un des leurs…»

La suite après cette publicité

Relancé sur la méthode Pep Guardiola, l’Italien de 26 ans n’a pas manqué, non plus, de saluer son nouvel entraîneur. «Quand vous l’écoutez, vous êtes enchanté. Je l’imaginais de cette façon, mais la réalité est encore meilleure que ce que j’avais prédit. J’espère rester à Manchester le plus longtemps possible, pour vivre une expérience vraiment unique». Voilà qui est dit !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Gianluigi Donnarumma

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier