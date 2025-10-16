Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue des Champions

Real Madrid : Arda Güler n’estime pas avoir remporté la Ligue des Champions

Par Allan Brevi
1 min.
Arda Güler avec le Real Madrid @Maxppp

À seulement 20 ans, Arda Güler s’impose déjà comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football, auteur d’un début de saison remarquable à Madrid. Dans une interview accordée à L’Équipe, le milieu turc revient sur son adaptation au plus haut niveau et sur sa relation privilégiée avec Mbappé sur le terrain. Entre franchise et maturité, Güler évoque son travail acharné, sa progression physique et mentale, et la confiance que lui accorde son entraîneur. « Si Xabi me demande de jouer gardien, j’achèterai des gants », a-t-il affirmé.

La suite après cette publicité

Malgré les succès collectifs de son club, notamment lors du sacre en C1, en 2024, Arda Güler reste lucide sur son début de carrière : « je n’ai pas gagné la Ligue des Champions, ce n’était pas à moi », a-t-il expliqué. Pour lui, l’objectif est clair, ne pas être un figurant et marquer l’histoire de la Casa Blanca. Désormais, Arda Güler trace sa route, déterminé à prouver que le futur du football peut se conjuguer au présent, sous la houlette d’un Xabi Alonso, qui l’adore déjà.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Arda Güler

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Arda Güler Arda Güler
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier