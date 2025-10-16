Real Madrid : Arda Güler n’estime pas avoir remporté la Ligue des Champions

À seulement 20 ans, Arda Güler s’impose déjà comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football, auteur d’un début de saison remarquable à Madrid. Dans une interview accordée à L’Équipe, le milieu turc revient sur son adaptation au plus haut niveau et sur sa relation privilégiée avec Mbappé sur le terrain. Entre franchise et maturité, Güler évoque son travail acharné, sa progression physique et mentale, et la confiance que lui accorde son entraîneur. « Si Xabi me demande de jouer gardien, j’achèterai des gants », a-t-il affirmé.

Malgré les succès collectifs de son club, notamment lors du sacre en C1, en 2024, Arda Güler reste lucide sur son début de carrière : « je n’ai pas gagné la Ligue des Champions, ce n’était pas à moi », a-t-il expliqué. Pour lui, l’objectif est clair, ne pas être un figurant et marquer l’histoire de la Casa Blanca. Désormais, Arda Güler trace sa route, déterminé à prouver que le futur du football peut se conjuguer au présent, sous la houlette d’un Xabi Alonso, qui l’adore déjà.