FC Nantes : Waldemar Kita a refusé une offre de 80 M€

Michael Landreau et ses partenaires financiers ne seront pas les prochains propriétaires du FC Nantes. Lancé en 2021, le Collectif Nantais monté par l’ancien gardien de but a décidé de mettre fin à son projet hier. «Face à la situation actuelle du football français et à l’incertitude quant au désir réel de cession de l’actionnaire actuel du FC Nantes, nous faisons le choix de mettre un terme à notre démarche et à nos travaux», explique la structure candidate au rachat du club. Celle-ci avait fait porter un vent d’espoir en souhaitant réaliser un changement de gouvernance, alors même que Waldemar Kita s’était dit ouvert à une vente… mais pas à Landreau et ses acolytes. Ces derniers révèlent dans leur communiqué avoir transmis une offre de 80 M€ à l’actuel propriétaire il y a un peu moins de 2 ans.

«Pendant ces 4 années, nous n’avons pas ménagé nos efforts, aussi bien pour trouver des financements que pour bâtir un projet rassemblant les domaines du sportif, de la santé, de l’éducation, de l’associatif et de la santé. L’ensemble de ces actions nous ont permis de transmettre au propriétaire actuel du FC Nantes une lettre d’offre d’achat à hauteur de 80M € en décembre 2023. Cette offre n’avait pas été jugée suffisante», explique le Collectif Nantais dans les colonnes de Ouest-France. Du côté du club, on nie cette dernière affirmation. «Waldemar Kita dément formellement avoir reçu toute proposition de ce collectif… et a fortiori de 80 M€, s’il est utile de le préciser», a fait savoir l’entourage de l’homme d’affaires franco-polonais.