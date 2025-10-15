Tottenham annonce le retour de Fabio Paratici

Tottenham a officialisé le retour de Fabio Paratici au poste de directeur sportif, qui travaillera aux côtés de Johan Lange, récemment promu également directeur sportif. Le club souhaite ainsi renforcer la gouvernance de son football masculin, en misant sur la collaboration et la planification à long terme. Paratici, qui avait déjà travaillé au club entre 2021 et 2023, a déclaré : « je suis ravi de revenir dans un club que j’aime. Avec Johan, je suis convaincu que nous pouvons construire un avenir spécial pour le club et nos supporters. »

Johan Lange, arrivé en 2023 après des expériences à Aston Villa et au FC Copenhague, a ajouté : « nous avons un groupe talentueux de staff et de joueurs, et je me réjouis de travailler avec Fabio dans cette nouvelle structure. » Le CEO Vinai Venkatesham souligne que cette double direction vise à créer un club de référence au niveau mondial, en alignant recrutement, développement des joueurs et performance sur un objectif unique : bâtir une équipe masculine compétitive et durable. Jusqu’ici, les Spurs s’en sortent bien en Premier League, avec une 3e place au classement.