Premier League : un ancien arbitre plaide coupable pour pédopornographie

C’est une affaire qui avait écœuré toute l’Angleterre. David Coote, ancien arbitre de Premier League entre 2018 et 2024, avait été interpellé en février après que des images pédopornographiques ont été trouvées dans son ordinateur. Une affaire classée au plus haut degré de gravité dans les affaires qui traitent d’abus ou d’agressions sexuelles sur des enfants de l’autre côté de la Manche.

Alors qu’il devait être jugé ce jeudi, l’officiel de 43 ans a finalement plaidé coupable dans cette affaire ignoble ce mardi comme l’indique la BBC. En septembre dernier, l’ancien arbitre avait plaidé non coupable. Une lourde sentence attend ce dernier, également lié à des accusations de corruption et des prises de substance illicite par le passé.