CdM U20 : l’Argentine s’impose contre la Colombie et rejoint le Maroc en finale

L’Argentine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde U20 après avoir éliminé la Colombie (1-0) cette nuit. Les jeunes de l’Albiceleste affronteront le Maroc pour le titre ce dimanche à 1h du matin. La victoire a été scellée par un but de Mateo Silvetti, attaquant de l’Inter Miami et coéquipier de Lionel Messi, à la 72e. La Colombie a terminé le match à 10 après l’expulsion de Jhon Renteria (79e).

Plus tôt, le Maroc avait pris le dessus sur la France aux tirs au but (5-4) après un score nul de 1-1. Les Lionceaux de l’Atlas avaient ouvert le score sur un csc du gardien Lisandru Olmeta (32e), avant que Lucas Michal n’égalise pour les Bleuets (59e). En fin de séance de tirs au but, Gady Beyuku et Djylian N’Guessan ont manqué leurs tentatives, privant la France d’une place en finale.