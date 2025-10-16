Menu Rechercher
Commenter 1
CM U20

CdM U20 : l’Argentine s’impose contre la Colombie et rejoint le Maroc en finale

Par Allan Brevi
1 min.
L'Argentine au Mondial U20 @Maxppp
Argentine U20 1-0 Colombie U20

L’Argentine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde U20 après avoir éliminé la Colombie (1-0) cette nuit. Les jeunes de l’Albiceleste affronteront le Maroc pour le titre ce dimanche à 1h du matin. La victoire a été scellée par un but de Mateo Silvetti, attaquant de l’Inter Miami et coéquipier de Lionel Messi, à la 72e. La Colombie a terminé le match à 10 après l’expulsion de Jhon Renteria (79e).

La suite après cette publicité

Plus tôt, le Maroc avait pris le dessus sur la France aux tirs au but (5-4) après un score nul de 1-1. Les Lionceaux de l’Atlas avaient ouvert le score sur un csc du gardien Lisandru Olmeta (32e), avant que Lucas Michal n’égalise pour les Bleuets (59e). En fin de séance de tirs au but, Gady Beyuku et Djylian N’Guessan ont manqué leurs tentatives, privant la France d’une place en finale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CM U20
Argentine U20
Mateo Silvetti

En savoir plus sur

CM U20 Coupe du Monde U-20
Argentine U20 Flag Argentine
Mateo Silvetti Mateo Silvetti
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier