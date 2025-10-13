Tottenham : Randal Kolo Muani proche d’un retour

Après un mercato long et épuisant, Randal Kolo Muani a posé ses valises à Londres à Tottenham. Mais le buteur français ne vit pas des débuts rêvés puisqu’il a été très vite blessé après seulement une apparition sous le maillot des Spurs. C’était le 16 septembre dernier face à Villarreal en Ligue des Champions. Depuis, plus rien pour le joueur de 26 ans, qui a raté 5 matches toutes compétitions confondues en raison d’un pépin à la jambe (cuisse).

Ce lundi, l’Evening Standard donne de ses nouvelles. Ainsi, le média anglais explique que le Français est très proche d’un retour. Il avait déjà donné des signaux positifs avant la trêve internationale mais son club n’avait pas précipité son retour. Il a ainsi profité de la coupure internationale pour s’entraîner et travailler, lui qui a participé 45 minutes à un amical à huis clos contre Watford vendredi dernier. L’ES assure que, sauf pépin de dernière minute, il sera apte pour rejoindre l’équipe de Thomas Frank pour défier Aston Villa le 19 octobre.