Serie A

Mauro Icardi vers un retour en Italie cet hiver ?

Par André Martins
Mauro Icardi sous le maillot de Galatasaray @Maxppp

Le Torino serait en discussions pour un possible retour de Mauro Icardi en Serie A. Selon Sportmediaset, l’attaquant argentin de 32 ans, actuellement en fin de contrat avec le Galatasaray en juin prochain, pourrait quitter la Turquie cet hiver. Malgré une saison où il a peu joué (seulement trois titularisations en championnat), il reste efficace avec cinq buts inscrits. Son agent a proposé le joueur à plusieurs clubs italiens, dont le Torino, qui cherche désespérément un buteur performant pour renforcer son attaque peu prolifique (seulement cinq buts en six matchs de Serie A).

Le président du Torino, Urbano Cairo, et la direction seraient favorables à cette piste, tandis que l’entraîneur Marco Baroni verrait en Icardi un atout majeur pour son équipe. Le principal obstacle reste le salaire élevé de l’Argentin, estimé à 6 millions d’euros nets annuels au Galatasaray. Cependant, Icardi serait prêt à revoir ses prétentions à la baisse pour revenir en Serie A, notamment pour se rapprocher de ses filles en Italie et revenir dans un championnat où il a déjà brillé. Un rendez-vous serait même prévu en janvier avec son agent pour discuter des modalités d’un éventuel transfert.

