Turquie : onze joueurs placés en détention provisoire dans le scandale des paris truqués

Cela n’en finit plus. Un tribunal d’Istanbul a ordonné ce lundi le placement en détention provisoire de onze footballeurs turcs de Première et Deuxième Divisions, neuf d’entre eux étant accusés d’avoir parié sur des matches de leur propre équipe. Le scandale des paris truqués continue de secouer le football turc, alors que dix-neuf autres suspects, dont quatre joueurs de Süper Lig, ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Parmi les joueurs de Première Division inculpés figurent Metehan Baltaci (Galatasaray), Alassane Ndao (Konyaspor) et Mert Yandas (Fenerbahçe), ce dernier étant accusé d’avoir parié via une tierce personne. Neuf autres suspects, dont les présidents de deux clubs de Troisième Division, ont également été placés en détention provisoire pour s’être entendus sur le résultat d’un match lors de la saison 2023-2024. Dix-neuf autres suspects ont été libérés sous contrôle judiciaire, parmi lesquels quatre joueurs évoluant en Süper Lig.