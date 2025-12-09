Menu Rechercher
Commenter 6
Süper Lig

Turquie : onze joueurs placés en détention provisoire dans le scandale des paris truqués

Par André Martins
1 min.
Ballons de foot @Maxppp

Cela n’en finit plus. Un tribunal d’Istanbul a ordonné ce lundi le placement en détention provisoire de onze footballeurs turcs de Première et Deuxième Divisions, neuf d’entre eux étant accusés d’avoir parié sur des matches de leur propre équipe. Le scandale des paris truqués continue de secouer le football turc, alors que dix-neuf autres suspects, dont quatre joueurs de Süper Lig, ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

La suite après cette publicité

Parmi les joueurs de Première Division inculpés figurent Metehan Baltaci (Galatasaray), Alassane Ndao (Konyaspor) et Mert Yandas (Fenerbahçe), ce dernier étant accusé d’avoir parié via une tierce personne. Neuf autres suspects, dont les présidents de deux clubs de Troisième Division, ont également été placés en détention provisoire pour s’être entendus sur le résultat d’un match lors de la saison 2023-2024. Dix-neuf autres suspects ont été libérés sous contrôle judiciaire, parmi lesquels quatre joueurs évoluant en Süper Lig.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
Galatasaray
Fenerbahce
Konyaspor
Metehan Baltacı
Alassane Ndao
Mert Yandaş

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
Galatasaray Logo Galatasaray SK
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Konyaspor Logo Konyaspor
Metehan Baltacı Metehan Baltacı
Alassane Ndao Alassane Ndao
Mert Yandaş Mert Yandaş
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier