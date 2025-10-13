Erling Haaland libéré par la Norvège

Auteur d’un triplé samedi soir face à Israël (5-0) lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, Erling Haaland a été libéré par la sélection norvégienne, qui affrontera en match amical la Nouvelle-Zélande ce mardi (18h). L’attaquant de Manchester City va donc pouvoir rentrer en Angleterre pour préparer le choc face à Everton ce samedi.

«Les joueurs ayant un calendrier de matchs particulièrement chargé rentrent chez eux: Alexander Sørloth, Julian Ryerson, Erling Braut Haaland et Fredrik Bjørkan. Felix Horn Myhre quitte quant à lui le groupe en raison d’une douleur à la cheville», peut-on ainsi lire dans le communiqué publié ce lundi matin par la fédération.