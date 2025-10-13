Menu Rechercher
Gianluigi Donnarumma élu « meilleure recrue » de Premier League

Par Kevin Massampu
@Maxppp

Transféré du Paris Saint-Germain à Manchester City l’été dernier, Gianluigi Donnarumma semble déjà avoir fait l’unanimité outre-Manche. Suite à une enquête menée par The Athletic auprès de 20 agents de joueurs, le gardien international italien (77 sélections) vient d’être nommé « meilleure recrue » de Premier League

Avec cinq votes, il devance Jack Grealish (4), qui a rejoint Everton en provenance de Manchester City, et Viktor Gyökeres (2), passé du Sporting CP à Arsenal. Après seulement un mois et demi en Angleterre, Donnarumma a visiblement tourné sa page parisienne et s’épanouit désormais à City.

