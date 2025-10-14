La Juventus cible un ex du PSG pour remplacer Bremer

C’est la mauvaise nouvelle de la semaine pour la Juventus. Blessé au genou et obligé de se faire opérer, Gleison Bremer devrait être indisponible durant plusieurs semaines. Et selon la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame voudrait compenser son absence lors du prochain mercato.

Le journal au papier assure que plusieurs noms sont déjà ciblés, à commencer par l’ancien Parisien Milan Skriniar. Joueur de Fenerbahçe, le Slovaque a l’avantage d’être une piste peu onéreuse et qui connaît parfaitement la Serie A de par son passé intériste. Mais un autre connaisseur du championnat italien est pisté : l’ancien joueur du Napoli, le Sud-Coréen Kim Min-jae, déçu de sa situation au Bayern Munich.