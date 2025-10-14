Menu Rechercher
Barça : polémique sur les travaux du Camp Nou

Les travaux du Camp Nou @Maxppp

Selon une enquête de la Cadena SER, la société turque Limak - en charge de la reconstruction du Spotify Camp Nou - avait pourtant reçu la plus mauvaise évaluation technique parmi les candidats sélectionnés pour le projet Espai Barça. Les ingénieurs et architectes du FC Barcelone avaient attribué à Limak une note inférieure à 50 sur 100, critiquant l’absence de justification réaliste du calendrier proposé, jugé « vague et insuffisant ». Mais deux jours plus tard, les dirigeants revoyaient leur position et plaçaient Limak en tête, avec 74 points.

La rapidité promise — retour au Camp Nou dès novembre 2024 et achèvement complet en juillet 2026 — a été décisive, bien que contestée par certains membres du projet. Pourtant, plus de deux ans après le début des travaux, aucun des délais annoncés n’a été respecté. Le FC Barcelone a dû prolonger son exil à Montjuic jusqu’en novembre 2025, au minimum, puisqu’il ne dispose toujours pas des licences nécessaires pour rouvrir partiellement son enceinte historique.

