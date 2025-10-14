Liverpool : Jürgen Klopp absolument pas inquiet pour Florian Wirtz

Transféré du Bayer Leverkusen à Liverpool cet été pour un montant pharaonique d’environ 130 millions d’euros, Florian Wirtz n’a pas encore montré toute l’étendue de son talent à Anfield. Le milieu offensif de 22 ans n’a ni marqué ni délivré de passe décisive depuis son arrivée en Premier League, mais sa situation n’inquiète pas outre mesure Jürgen Klopp, convaincu du talent générationnel de son compatriote allemand.

La suite après cette publicité

L’ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, est venu défendre Wirtz en minimisant la portée des critiques à son égard. « Sa qualité est exceptionnelle, a confié l’ancien coach de Liverpool au média allemand Ntv. Les critiques sont un peu exagérées. Liverpool vient de perdre trois matchs de suite, ce qui est inhabituel. Mais c’est aussi normal dans la vie. Et c’est pour ça qu’on parle de ce genre de choses là-bas. Wirtz est un talent qu’on ne voit qu’une fois par siècle, et il finira par le montrer à nouveau à chaque match – comme il le faisait à Leverkusen. »